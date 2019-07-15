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15 липня 2019, понеділок, 14:16 12
Судова влада 2019-07-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Суд дозволив екс-командувачу Нацгвардією Аллерову виїжджати за кордон

Суд дозволив екс-командувачу Нацгвардією Аллерову виїжджати за кордон

Юрій Аллеров. Фото: Вікіпедія
Юрій Аллеров. Фото: Вікіпедія

Солом'янський районний суд дозволив виїзд за кордон колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, таке рішення було прийнято судом минулого тижня.

Також суд зняв Аллерову обмеження не відлучатися з місця проживання без дозволу.

При цьому суд продовжив обов'язок Аллерова бути на першу вимогу суду, прокурора та слідчого і утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними у справі.

Як повідомляли Українські Новини, захист колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова оскаржила рішення Солом'янського районного суду Києва, який взяв його під варту і встановив заставу в розмірі 4,8 млн гривень.

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