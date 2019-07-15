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15 липня 2019, понеділок, 13:50 17 Карта
Силові структури 2019-07-15T14:30:02+03:00
Українські Новини
Погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях, - ДСНС

Погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях, - ДСНС

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

У той час, як частину України накриють локальні грози, зливи та шквали, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у понеділок і значне погіршення погоди до І рівня небезпеки в Приазов'ї та східних областях у вівторок, 16 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, за даними Укргідрометцентру, вдень 15 липня в північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

При цьому 16 липня в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Водночас, згідно з прогнозом, на сході України у вівторок мінлива хмарність, помірний, місцями істотний дощ, подекуди грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +19...+25 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли різко зміниться погода.

Тим часом на початку робочого тижня Україну заллє дощами.

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