Погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях, - ДСНС

У той час, як частину України накриють локальні грози, зливи та шквали, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у понеділок і значне погіршення погоди до І рівня небезпеки в Приазов'ї та східних областях у вівторок, 16 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.\r\nТак, за даними Укргідрометцентру, вдень 15 липня в північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nПри цьому 16 липня в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м\/с (І рівень небезпеки).\r\nВодночас, згідно з прогнозом, на сході України у вівторок мінлива хмарність, помірний, місцями істотний дощ, подекуди грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли різко зміниться погода.\r\nТим часом на початку робочого тижня Україну заллє дощами.