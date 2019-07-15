Погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях, - ДСНС

У той час, як частину України накриють локальні грози, зливи та шквали , Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у понеділок і значне погіршення погоди до І рівня небезпеки в Приазов'ї та східних областях у вівторок, 16 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, за даними Укргідрометцентру, вдень 15 липня в північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

При цьому 16 липня в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Водночас, згідно з прогнозом, на сході України у вівторок мінлива хмарність, помірний, місцями істотний дощ, подекуди грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +19...+25 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли різко зміниться погода.

Тим часом на початку робочого тижня Україну заллє дощами.