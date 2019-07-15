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15 липня 2019, понеділок, 13:31 12
Політика 2019-07-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
В "Слузі народу" розповіли, чому не хочуть вести переговори з "ЛДНР"

В "Слузі народу" розповіли, чому не хочуть вести переговори з "ЛДНР"

Представники "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні, тому Україна може завершити війну на Донбасі завдяки переговорам з Кремлем, який їх підтримує. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков ефірі каналу ICTV.

"Діалог потрібно вести з тими, хто реально приймає рішення. Я впевнений, що сьогодні представники так званих "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні", – заявив Разумков.

За словами Разумкова, на протилежній стороні стоїть Росія і так звані "ЛНР" і "ДНР", які фактично повністю керовані Кремлем.

Разумков переконаний, що військовим шляхом закінчити цю війну неможливо.

Разумков зазначив, що переговори щодо врегулювання конфлікту повинні вестися на кількох рівнях і включати мінський, нормандський формати, а також "розширений" нормандський формат, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми прикладаємо сьогодні максимум зусиль, щоб залучити до цього процесу США і Великобританію. Я думаю, що це дасть певний поштовх для розвитку ситуації в позитивному руслі", – сказав Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, у Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського провести Мінські переговори в новому форматі.

Раніше Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.

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