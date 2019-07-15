Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського

5 липня Печерським районним судом Києва зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів компанії "Приватофіс", пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.\r\nПро це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.\r\nСудом було знято арешт із земельних ділянок, нежитлових, а також офісних приміщень, які знаходяться на території України.\r\nУ рішенні суду зазначається, що "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке накладено арешт, із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд відкрив виробництво за позовом НБУ проти Коломойського.\r\nТакож Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.