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15 липня 2019, понеділок, 13:36 22
Політика 2019-07-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського

Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського

Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

5 липня Печерським районним судом Києва зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів компанії "Приватофіс", пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

Судом було знято арешт із земельних ділянок, нежитлових, а також офісних приміщень, які знаходяться на території України.

У рішенні суду зазначається, що "арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке накладено арешт, із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням".

Як повідомляли Українські Новини, суд відкрив виробництво за позовом НБУ проти Коломойського.

Також Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

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