НАБУ зобов'язали відкрити справу проти заступника голови Нацради з телебачення Герасим'юк

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити справу за фактом можливого хабарництва першого заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк.

Про це йдеться в матеріалах суду, передаю Українські Новини.

В суд надійшла скарга адвоката Юрія Захарченка на бездіяльність НАБУ.

Скарга обґрунтована тим, що 11 червня в НАБУ було подано заяву про вчинення Герасим'юк кримінального злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

При цьому від представника НАБУ Дуброва в суд надійшли пояснення, з яких вбачається, що листом Національного бюро від 19 червня Захарченко був повідомлений про те, що Головним підрозділом детективів бюро за результатами опрацювання в межах компетенції заяви встановлено, що в заяві про злочин не наведені об'єктивні дані, які можуть свідчити про вчинення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності детективів НАБУ, у зв'язку з чим на час його розгляду відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

26 червня суд задовольнив скаргу адвоката і зобов'язав НАБУ відкрити справу стосовно Герасим'юк.

Як повідомляли Українські Новини, заступника голови Держархіву Бондарчука затримали за підозрою у вимаганні $10 тис. хабара.

Раніше в Полтаві "антикорупціонер" попався на півмільйонному хабарі.