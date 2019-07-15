У Луцьку 10 осіб поїли у піцерії та потрапили до лікарні з отруєнням

У Луцьку через отруєння в піцерії були госпіталізовані 10 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що у місцевих жителів погіршилося самопочуття після того, як вони відвідали піцерію "Фелічіта".

Наголошується, що було госпіталізовано 10 людей протягом 11-12 липня, вони перебувають у лікарні досі.

Відомо, що у постраждалих гострий гастроентероколіт.

Також повідомляється, що в лікарні досі перебуває 13 осіб, які відпочивали в санаторії "Медик-2" в смт Сергіївка Одеської області. Серед постраждалих 12 дітей. Варто відзначити, що люди з ознаками харчового отруєння звернулися до медиків 11-12 липня. Тоді допомогу надали 56 постраждалим, з них 53 - діти.

Як повідомляли Українські Новини, в одеському оздоровчому таборі масово отруїлися діти.

Раніше в Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.