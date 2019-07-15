НАБУ допитало суддю, який скасував націоналізацію Приватбанку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало суддю Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Качура, який виніс рішення про незаконність націоналізації Приватбанку.

Про це йдеться в заяві судді про втручання в його діяльність, передають Українські Новини.

Качур повідомляє, що 3 липня з'явився за повісткою до детектива НАБУ для проведення слідчих дій.

Він був допитаний в рамках кримінального провадження, відкритого 26 червня по 1 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Справа стосується рішення Окружного адмінсуду від 15 травня заборонити голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козьякову виконувати свої повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Качур вважає, що допит у НАБУ є формою тиску на суд у даному процесі, в якому ще не винесено остаточне рішення.

"Виходячи з вищевикладеного я вважають наявними всі підстави стверджувати, що таки дії співробітників НАБУ були зроблені з метою тиску на мене як на головуючого в адміністративній справі", - підкреслює Качур.

Він вважає, що детективи бюро грубо втрутилися в його діяльність.

Суддя просить Вищу раду правосуддя захистити його від "свавільних і протиправних" дій НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня колегія Окружного адміністративного суду Києва під головуванням судді Качура визнала незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для прийняття такого рішення суд називає в тому числі недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.

Згідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.