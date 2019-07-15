Експорт до Росії товарів з Німеччини зріс у 10 разів за минулий рік

Незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Москви, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.\r\nУ 2018 році німецькі компанії продали в Росію товарів на загальну суму 25,9 млрд євро - більше ніж на 130 млн євро вище, ніж роком раніше.\r\nПоказники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації", - вказується в документі.\r\nУ 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році - 35,8 млрд євро. Після введення європейських санкцій в липні 2014 року цей показник поступово знижувався і склав 21,6 млрд євро в 2016 році. У 2017 році німецький експорт в РФ знову почав зростати.\r\nУ червні Євросоюз в черговий раз - до 31 січня 2020 року - продовжив економічні санкції щодо "специфічних секторів російської економіки". Спочатку штрафні заходи були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.\r\nОбмежувальні заходи ЄС в галузі економіки стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, санкції проти Росії продовжили до 2020. Також ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії.\r\nРаніше Меркель заявила, що Німеччина хоче повернути Росію до ПАРЄ.