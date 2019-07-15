Експорт до Росії товарів з Німеччини зріс у 10 разів за минулий рік

Незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Москви, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У 2018 році німецькі компанії продали в Росію товарів на загальну суму 25,9 млрд євро - більше ніж на 130 млн євро вище, ніж роком раніше.

Показники експорту відображають "значною мірою розвиток кон'юнктури в Російській Федерації", - вказується в документі.

У 2012 році, за даними уряду ФРН, сукупний показник німецького експорту в Росію становив 38,1 млрд євро, в 2013 році - 35,8 млрд євро. Після введення європейських санкцій в липні 2014 року цей показник поступово знижувався і склав 21,6 млрд євро в 2016 році. У 2017 році німецький експорт в РФ знову почав зростати.

У червні Євросоюз в черговий раз - до 31 січня 2020 року - продовжив економічні санкції щодо "специфічних секторів російської економіки". Спочатку штрафні заходи були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. У вересні 2014 року вони були посилені.

Обмежувальні заходи ЄС в галузі економіки стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Як повідомляли Українські Новини, санкції проти Росії продовжили до 2020. Також ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії.

Раніше Меркель заявила, що Німеччина хоче повернути Росію до ПАРЄ.