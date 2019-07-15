Долар і євро впали в ціні після вихідних

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 липня на 3,13 коп. до 26,0540 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,6847 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 7,17 коп. до 28,8007 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,15 коп. до 29,3723 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,6847\r\n26,0540\r\n28,8007\r\n29,3723\r\n3,65\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,8500\r\n26,2000\r\n29,0500\r\n29,6000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,2000\r\n25,8900\r\n28,0000\r\n29,1900\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.