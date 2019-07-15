Долар і євро впали в ціні після вихідних

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 липня на 3,13 коп. до 26,0540 UAH/USD, курс купівлі - на 6,42 коп. до 25,6847 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 7,17 коп. до 28,8007 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,15 коп. до 29,3723 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,6847 26,0540 28,8007 29,3723 3,65 4,22 Максимальний 25,8500 26,2000 29,0500 29,6000 4,02 5,00 Мінімальний 25,2000 25,8900 28,0000 29,1900 3,00 4,06

Як повідомляли Українські Новини, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.