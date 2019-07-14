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  • Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю
14 липня 2019, неділя, 19:33 33
Події 2019-07-14T19:57:47+03:00
Українські Новини
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю

Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю

Житель Донецька. Фото: штаб ООС
Житель Донецька. Фото: штаб ООС

Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявляє, що російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю до українських позицій.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"13 липня ввечері громадянин України, житель міста Донецька 1949 року, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік позицій українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в ньому.

Наголошується, що цивільна особа не постраждала і наразы допущена до підконтрольних українським військовослужбовцям позицій.

Штаб ООС заявляє, що це черговий доказ того, що російські військові не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня, з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків.

13 липня бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС, 2 військовослужбовців поранені.

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