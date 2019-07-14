Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявляє, що російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю до українських позицій.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"13 липня ввечері громадянин України, житель міста Донецька 1949 року, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік позицій українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в ньому.\r\nНаголошується, що цивільна особа не постраждала і наразы допущена до підконтрольних українським військовослужбовцям позицій.\r\nШтаб ООС заявляє, що це черговий доказ того, що російські військові не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 липня, з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків. \r\n13 липня бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС, 2 військовослужбовців поранені.