Бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки

11 липня, з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків. Встановлено, що противник вів вогонь з напрямку селища Трудівський.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"Під час фотофіксації, офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф’єва 45, Нова 3 та Заводська 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху. Окрім того, на Шевченка 48, помічено пошкоджений паркан. Військові твердять, що всі пошкодження виникли в результаті влучання 30-мм снарядів. Постраждалих осіб не виявлено", - йдеться в ньому.

Зазначається, що бойовики вкотре порушують усі норми міжнародного гуманітарного права та існуючи домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, внаслідок чого страждають прості люди.

Обстріл Мар'їнки. Фото: штаб ООС

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС 13 липня, 2 військовослужбовців поранені.

Раніше ракета бойовиків на Донбасі потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.