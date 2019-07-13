Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова

Президент Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.\r\nПро це він повідомив у суботу під час наради в портової адміністрації Одеси, передають Українські Новини.\r\n"Я хотів би, щоб Ви написали заяву, не пішли у відпустку, а написали заяву на звільнення. Я Вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви в Facebook написали, що звільняєте їх, а насправді, відправили у відпустку", - сказав Зеленський.\r\nЗа словами Власова, заяву про звільнення з посади він має намір підписати сьогодні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.\r\nРаніше Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі.