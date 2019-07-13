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13 липня 2019, субота, 13:44 14
Президент 2019-07-13T14:04:24+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова

Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова

Президент Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Про це він повідомив у суботу під час наради в портової адміністрації Одеси, передають Українські Новини.

"Я хотів би, щоб Ви написали заяву, не пішли у відпустку, а написали заяву на звільнення. Я Вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви в Facebook написали, що звільняєте їх, а насправді, відправили у відпустку", - сказав Зеленський.

За словами Власова, заяву про звільнення з посади він має намір підписати сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Раніше Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради з зустрічі.

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