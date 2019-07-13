підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
13 липня 2019, субота, 13:05 42
Суспільство 2019-07-13T13:33:29+03:00
Українські Новини
У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112"

У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112"

В мережі було опубліковано відео моменту обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета, який стався вночі 13 липня. Відеозапис з камер спостереження опублікував генеральний продюсер каналу Артем Марчевський в соціальній мережі Facebook.

Так, на відео можна спостерігати спалах, який стався в момент пострілу невідомими з гранатомета по будівлі телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі невідомі обстріляли з гранатомета будинок телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.

Однак був знайдений гранатомет, з якого зробили постріл з будівлі телеканалу "112".

Більше новин про: 112 Обстріл 112 Україна обстріл телеканалу "112"

Архів
Новини
На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ 14:15
Глава Нацкорпуса у Вінниці відмовився платити 15 грн за парковку і влаштував бійку з охоронцем 13:58 Відео
Зеленський вимагає звільнення в. о. голови ДФС Власова 13:44
14,9% опитаних Socis бачать прем'єром Бойка, 13,3% - Тимошенко, 9,2% - Гройсмана 13:19
У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112" 13:05
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
більше новин
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Годунок відмовився від претензій до Зеленського 21:16
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Попри скандал з бракованими бронежилетами Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати 22:51
Рада знову відмовилася звільнити Клімкіна 17:22
Суд ЄС визнав незаконною заморозку активів Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименка та Клюєва 18:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok