У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112"

В мережі було опубліковано відео моменту обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета, який стався вночі 13 липня . Відеозапис з камер спостереження опублікував генеральний продюсер каналу Артем Марчевський в соціальній мережі Facebook.

Так, на відео можна спостерігати спалах, який стався в момент пострілу невідомими з гранатомета по будівлі телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі невідомі обстріляли з гранатомета будинок телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.

Однак був знайдений гранатомет, з якого зробили постріл з будівлі телеканалу "112".