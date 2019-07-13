У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112"

В мережі було опубліковано відео моменту обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета, який стався вночі 13 липня. Відеозапис з камер спостереження опублікував генеральний продюсер каналу Артем Марчевський в соціальній мережі Facebook.\r\nТак, на відео можна спостерігати спалах, який стався в момент пострілу невідомими з гранатомета по будівлі телеканалу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі невідомі обстріляли з гранатомета будинок телеканалу "112 Україна" і втекли на невідомому авто.\r\nОднак був знайдений гранатомет, з якого зробили постріл з будівлі телеканалу "112".