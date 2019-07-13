Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу

Президент Володимир Зеленський має намір призначити голови Одеської обласної державної адміністрації за підсумками відкритого конкурсу.

Про це він сказав під час робочої поїздки в Одеську область, передають Українські Новини.

"Я думаю, у нас був дуже хороший експеримент у Львівській області (Facebook-голосування за кандидатів на посаду губернатора), ми знайшли там дуже потужних людей... Я думаю, ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть з Андрійчиковим, якого я особисто знаю. Ми проведемо конкурс в Одесі. Буде конкурс, тому що це дуже відповідальна місія. Ми не хочемо вас, одесити, підвести", - сказав він.

За його словами, у пресі з'явилося багато суперечливої інформації про кандидата на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, бізнесмена Андрія Андрійчикова, однак у нього немає ніяких підтверджень.

"Мене всі заплутали з цим питанням", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив львівським губернатором Мальського.

Раніше Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленко замість Куця.