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13 липня 2019, субота, 12:45 39
Президент 2019-07-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу

Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський має намір призначити голови Одеської обласної державної адміністрації за підсумками відкритого конкурсу.

Про це він сказав під час робочої поїздки в Одеську область, передають Українські Новини.

"Я думаю, у нас був дуже хороший експеримент у Львівській області (Facebook-голосування за кандидатів на посаду губернатора), ми знайшли там дуже потужних людей... Я думаю, ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть з Андрійчиковим, якого я особисто знаю. Ми проведемо конкурс в Одесі. Буде конкурс, тому що це дуже відповідальна місія. Ми не хочемо вас, одесити, підвести", - сказав він.

За його словами, у пресі з'явилося багато суперечливої інформації про кандидата на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, бізнесмена Андрія Андрійчикова, однак у нього немає ніяких підтверджень.

"Мене всі заплутали з цим питанням", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив львівським губернатором Мальського.

Раніше Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленко замість Куця.

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