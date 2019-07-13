Аеропорт "Київ" не працює: літак Belavia вилетів за злітно-посадочну смугу

Сьогодні, 13 липня, аеропорт "Київ" призупинив роботу через нічний інцидент: борт Belavia вилетів за межі злітно-посадкової смуги. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляють пасажири.\r\nТак, Андрій Гулий пише, що аеропорт "Київ" зараз не працює.\r\n"Літак Belavia - Belarusian Airlines виїхав за межі смуги при посадці", - пише Андрій Гулий. \r\nТакож користувачі публікують фотографії з місця події.\r\n\r\nІнцидент в аеропорту "Київ". Фото: Facebook\/Андрій Воронов\r\nЯк повідомляли Українські Новини, всі авіакомпанії переносять рейси з "Жулян" в "Бориспіль" на час ремонту.\r\nТим часом рейс з Києва в Ужгород закрили через 2 місяці з дня запуску.