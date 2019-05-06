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06 мая 2019, понедельник, 12:22 793
Транспорт 2019-05-06T12:22:24+03:00
Українські Новини
Рейс из Киева в Ужгород закрывают через 2 месяца со дня запуска

Рейс из Киева в Ужгород закрывают через 2 месяца со дня запуска

Авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) намерена отменить рейс "Киев - Львов - Ужгород" с 17 мая, которым было возобновлено регулярное сообщение с аэропортом "Ужгород".

Об этом Українським Новинам сообщила представитель авиакомпании.

По данным системы бронирования, заказ билетов по данному направлению после 10 мая невозможен.

"Потому что после 10 мая рейс больше не выполняется", - объяснили в авиакомпании.

Других подробностей представитель не предоставила.

При этом на вопрос о возможном возобновлении рейса в будущем она ответила, что "все возможно".

Рейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" выполняются по пятницам.

В то же время Украина и Словакия намерены определить условия использования части воздушного пространства Словакии для выполнения полетов из аэропорта "Ужгород" .

При выполнении рейсов из Ужгорода самолетам необходимо нарушать воздушное пространство Словакии, что регулировалось двусторонним договором до 2016 года.

Условием возобновления авиасообщения было получение сертификата Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

В декабре 2018 EASA предоставила "Украэроруху" сертификат соответствия нормам ЕС.

Сертификат EASA удостоверяет соответствие "Украэроруха" нормам ЕС и является основанием для получения прав от словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которая необходима для маневрирования воздушных судов, которые будут выполнять операции на аэродроме "Ужгород" по правилам полетов по приборам.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила 3 из 40 рейсов "Херсон – Стамбул" в мае.

Как сообщали Українськi Новини, в Европе отменили более 700 рейсов из-за забастовки в авиакомпании.

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