Рейс из Киева в Ужгород закрывают через 2 месяца со дня запуска

Авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) намерена отменить рейс "Киев - Львов - Ужгород" с 17 мая, которым было возобновлено регулярное сообщение с аэропортом "Ужгород".\r\nОб этом Українським Новинам сообщила представитель авиакомпании.\r\nПо данным системы бронирования, заказ билетов по данному направлению после 10 мая невозможен.\r\n"Потому что после 10 мая рейс больше не выполняется", - объяснили в авиакомпании.\r\nДругих подробностей представитель не предоставила.\r\nПри этом на вопрос о возможном возобновлении рейса в будущем она ответила, что "все возможно".\r\nРейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" выполняются по пятницам.\r\nВ то же время Украина и Словакия намерены определить условия использования части воздушного пространства Словакии для выполнения полетов из аэропорта "Ужгород" .\r\nПри выполнении рейсов из Ужгорода самолетам необходимо нарушать воздушное пространство Словакии, что регулировалось двусторонним договором до 2016 года.\r\nУсловием возобновления авиасообщения было получение сертификата Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).\r\nВ декабре 2018 EASA предоставила "Украэроруху" сертификат соответствия нормам ЕС.\r\nСертификат EASA удостоверяет соответствие "Украэроруха" нормам ЕС и является основанием для получения прав от словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которая необходима для маневрирования воздушных судов, которые будут выполнять операции на аэродроме "Ужгород" по правилам полетов по приборам.\r\nРанее авиакомпания Turkish Airlines отменила 3 из 40 рейсов "Херсон – Стамбул" в мае.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Европе отменили более 700 рейсов из-за забастовки в авиакомпании.