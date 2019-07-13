Знайдено гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112"

Так, повідомляється, що проводиться розшук невідомих на невідомому авто.

Наголошується, що введено оперативний план "Сирена".

Гранатомет, з якого обстріляли телеканал "112". Фото: dtp.kiev.ua/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі двоє невідомих стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна". На щастя, обійшлося без постраждалих. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотивів його вчинення.

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