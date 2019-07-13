Знайдено гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112"

Був знайдений гранатомет, з якого двоє невідомих стріляли в будівлю "112 Україна" вночі 13 липня. Фото зброї опублікувала спільнота dtp.kiev.ua.\r\nТак, повідомляється, що проводиться розшук невідомих на невідомому авто.\r\nНаголошується, що введено оперативний план "Сирена".\r\nГранатомет, з якого обстріляли телеканал "112". Фото: dtp.kiev.ua\/Фейсбук\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі двоє невідомих стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна". На щастя, обійшлося без постраждалих. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотивів його вчинення.\r\nРаніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.