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13 липня 2019, субота, 10:30 75
Події 2019-07-13T10:58:15+03:00
Українські Новини
Знайдено гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112"

Знайдено гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112"

Будівлю
Будівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: Артем Марчевського/Фейсбук

Був знайдений гранатомет, з якого двоє невідомих стріляли в будівлю "112 Україна" вночі 13 липня. Фото зброї опублікувала спільнота dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що проводиться розшук невідомих на невідомому авто.

Наголошується, що введено оперативний план "Сирена".

Гранатомет, з якого обстріляли телеканалГранатомет, з якого обстріляли телеканал "112". Фото: dtp.kiev.ua/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні вночі двоє невідомих стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна". На щастя, обійшлося без постраждалих. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотивів його вчинення.

Раніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.

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