Вночі у Києві обстріляли будівлю "112 Україна" з гранатомета

Сьогодні вночі, 13 липня, у Києві двоє невідомих скоїли обстріл будівлі "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою вулиця Дегтярівська у Шевченківському районі Києва.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Будівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: Нацполіція

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляних тубус гранатомета, який спрямують на проведення експертизи.

Будівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: 112

Наголошується, що в результаті ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення.

Всі зібрані матеріали за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

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