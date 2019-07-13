Вночі у Києві обстріляли будівлю "112 Україна" з гранатомета

Сьогодні вночі, 13 липня, у Києві двоє невідомих скоїли обстріл будівлі "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.\r\nТак, повідомляється, що інцидент стався за адресою вулиця Дегтярівська у Шевченківському районі Києва.\r\nЗа вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.\r\nБудівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: Нацполіція\r\nПрибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляних тубус гранатомета, який спрямують на проведення експертизи.\r\nБудівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: 112\r\nНаголошується, що в результаті ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка.\r\nВідомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.\r\nНаразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення.\r\nВсі зібрані матеріали за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Голосіївський суд Києва був обстріляний невідомими.\r\nРаніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.