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13 липня 2019, субота, 09:15 12
Події 2019-07-13T09:27:54+03:00
Українські Новини
Вночі у Києві обстріляли будівлю "112 Україна" з гранатомета

Вночі у Києві обстріляли будівлю "112 Україна" з гранатомета

Будівля
Будівля "112 Україна" обстріляли. Фото: Артем Марчевського/Фейсбук

Сьогодні вночі, 13 липня, у Києві двоє невідомих скоїли обстріл будівлі "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою вулиця Дегтярівська у Шевченківському районі Києва.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

БудівляБудівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: Нацполіція

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляних тубус гранатомета, який спрямують на проведення експертизи.

БудівляБудівлю "112 Україна" обстріляли. Фото: 112

Наголошується, що в результаті ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення.

Всі зібрані матеріали за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський суд Києва був обстріляний невідомими.

Раніше вікно офісу НСЖУ на Хрещатику обстріляли з вогнестрілів.

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