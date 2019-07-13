На Донбасі бойовики поплатилися чотирма "бійцями" за двох поранених захисників України

Вчора, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті бойових дій один військовий отримав поранення, ще один - бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.\r\nТак, повідомляється, що противник відкривав вогонь по українських військових, зокрема, з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nЗазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 9 разів.\r\nКрім того, за даними розвідки, 12 липня один окупант знищений і троє поранені.\r\nЗ початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" - біля Широкіно та Авдіївки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув український військовий: бойовики зазнали втрат у відповідь.\r\nРаніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.