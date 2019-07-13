На Донбасі бойовики поплатилися чотирма "бійцями" за двох поранених захисників України

Вчора, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті бойових дій один військовий отримав поранення, ще один - бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по українських військових, зокрема, з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 9 разів.

Крім того, за даними розвідки, 12 липня один окупант знищений і троє поранені.

З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" - біля Широкіно та Авдіївки.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув український військовий: бойовики зазнали втрат у відповідь.

Раніше ракета бойовиків потрапила у вантажівку військових під Волновахою, один вбитий та один поранений.