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13 липня 2019, субота, 08:25 10
Політика 2019-07-13T09:00:01+03:00
Українські Новини
У партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи

У партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Екс-президент України Петро Порошенко заперечує отримання будь-яких повісток у слідчі органи. Про це повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність".

Так, в прес-службі партії стверджують, що колишній президент не отримував жодних повісток від слідчих органів.

"Лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у прес-службі ДБР уточнили, що Порошенко був викликаний на допит на 17 липня.

Раніше суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.

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