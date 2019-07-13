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13 липня 2019, субота, 08:00 12
Туризм 2019-07-13T09:45:02+03:00
Українські Новини
Де відпочивають українці цього літа: топ-10 напрямків за кордоном

Де відпочивають українці цього літа: топ-10 напрямків за кордоном

Туреччина, Анталья. Фото: pixabay.com
Туреччина, Анталья. Фото: pixabay.com

У літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина, як і в минулому році.

Про це повідомляє прес-служба компанії Google.

Так, пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в.../відпочинок в..." за останні 3 місяці дали змогу з'ясувати, які країни і курорти для відпочинку найчастіше питають українці в Google.

В українців найбільш популярним напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року – на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому – Болгарія. Порівняно з минулим роком, у першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія. В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

  1. Туреччина
  2. Єгипет
  3. Болгарія
  4. Грузія
  5. Кіпр
  6. Греція
  7. Черногорія
  8. Хорватія
  9. Туніс
  10. Іспанія

Як повідомляли Українські Новини, ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

Раніше також повідомлялося про країни, де за даними туристичних агентств можна недорого відпочити, поласувати екзотичними фруктами і знайти дешеве і якісне житло.

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