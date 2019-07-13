Де відпочивають українці цього літа: топ-10 напрямків за кордоном

У літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина, як і в минулому році.\r\nПро це повідомляє прес-служба компанії Google.\r\nТак, пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в...\/відпочинок в..." за останні 3 місяці дали змогу з'ясувати, які країни і курорти для відпочинку найчастіше питають українці в Google.\r\nВ українців найбільш популярним напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року – на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому – Болгарія. Порівняно з минулим роком, у першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія. В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:\r\n\r\nТуреччина\r\nЄгипет\r\nБолгарія\r\nГрузія\r\nКіпр\r\nГреція\r\nЧерногорія\r\nХорватія\r\nТуніс\r\nІспанія\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.\r\nРаніше також повідомлялося про країни, де за даними туристичних агентств можна недорого відпочити, поласувати екзотичними фруктами і знайти дешеве і якісне житло.