Де відпочивають українці цього літа: топ-10 напрямків за кордоном

У літній період відпусток серед українців найбільш популярним напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина, як і в минулому році.

Про це повідомляє прес-служба компанії Google.

Так, пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в.../відпочинок в..." за останні 3 місяці дали змогу з'ясувати, які країни і курорти для відпочинку найчастіше питають українці в Google.

В українців найбільш популярним напрямком для відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Трійка лідерів не змінилася з минулого року – на другому місці за популярністю Єгипет, а на третьому – Болгарія. Порівняно з минулим роком, у першій десятці два новачки: Чорногорія і Іспанія. В цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина Єгипет Болгарія Грузія Кіпр Греція Черногорія Хорватія Туніс Іспанія

Як повідомляли Українські Новини, ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

Раніше також повідомлялося про країни, де за даними туристичних агентств можна недорого відпочити, поласувати екзотичними фруктами і знайти дешеве і якісне житло.