ЦВК відмовив у реєстрації майже 20 російських спостерігачів ОБСЄ

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації 17 російських спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі", - сказано в ньому.

ЦВК зазначає, що рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є російськими громадянами, які у відповідності з вимогами закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Тим часом на виборах в Раду очікується 850 спостерігачів від ОБСЄ.