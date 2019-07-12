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12 липня 2019, пʼятниця, 23:24 11
Вибори 2019-07-13T00:30:45+03:00
Українські Новини
ЦВК відмовив у реєстрації майже 20 російських спостерігачів ОБСЄ

ЦВК відмовив у реєстрації майже 20 російських спостерігачів ОБСЄ

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації 17 російських спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі", - сказано в ньому.

ЦВК зазначає, що рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є російськими громадянами, які у відповідності з вимогами закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Тим часом на виборах в Раду очікується 850 спостерігачів від ОБСЄ.

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