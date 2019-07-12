Зеленський запропонував Мінекології переїхати в Кривий Ріг до вирішення екологічних проблем у місті

Президент Володимир Зеленський пропонує Міністерству екології та природних ресурсів переїхати в Кривий Ріг до моменту вирішення екологічних проблем в місті.

Про це він повідомив у п'ятницю в Криворізькому національному університеті під час конференції з питань екологічної ситуації, передають Українські Новини.

"У мене питання до мера: чи є у вас якісь вільні приміщення в Кривому Розі для Міністерства екології? Знайдете? Я тоді хочу звернутися до мера, до своїх колег: у нас поки немає уряду, я можу звернутися до пана прем'єр-міністра Гройсмана і можу запропонувати, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу та в цілому регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі", - сказав Зеленський.

Під час конференції Зеленський, місцева влада і представники підприємств-забруднювачів обговорювали план скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Зеленський зазначив, що у Кривому Розі нараховується близько 25 тис. осіб з онкологічними захворюваннями, і звернувся до підприємств оплатити їм лікування.

Населення Кривого Рогу становить 629 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".

Раніше Зеленський доручив Кабміну розробити і подати в Раду законопроект про посилення радіаційної безпеки.