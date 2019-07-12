Зеленський запропонував Мінекології переїхати в Кривий Ріг до вирішення екологічних проблем у місті

Президент Володимир Зеленський пропонує Міністерству екології та природних ресурсів переїхати в Кривий Ріг до моменту вирішення екологічних проблем в місті.\r\nПро це він повідомив у п'ятницю в Криворізькому національному університеті під час конференції з питань екологічної ситуації, передають Українські Новини.\r\n"У мене питання до мера: чи є у вас якісь вільні приміщення в Кривому Розі для Міністерства екології? Знайдете? Я тоді хочу звернутися до мера, до своїх колег: у нас поки немає уряду, я можу звернутися до пана прем'єр-міністра Гройсмана і можу запропонувати, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу та в цілому регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі", - сказав Зеленський.\r\nПід час конференції Зеленський, місцева влада і представники підприємств-забруднювачів обговорювали план скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.\r\nЗеленський зазначив, що у Кривому Розі нараховується близько 25 тис. осіб з онкологічними захворюваннями, і звернувся до підприємств оплатити їм лікування.\r\nНаселення Кривого Рогу становить 629 тис. чоловік.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку".\r\nРаніше Зеленський доручив Кабміну розробити і подати в Раду законопроект про посилення радіаційної безпеки.