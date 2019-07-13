Найнеобхідніші речі у відпустці: як підготуватися до різних подорожей

Із приходом літа хочеться проводити різні активності, вибиратися з друзями на природу або в гори, їздити на море, відвідувати різні країни. Про те, які речі потрібно мати з собою в різних випадках, розкажуть Українські Новини.

Похід

Базовими речами є каремат, телефон з документами (в пакеті, що не промокає), спальник, GPS, ліхтар з батарейками і зручний рюкзак. Але також є список обов'язкових речей, які значно полегшать життя в поході.

Для організації харчування

для кожного члена групи потрібні кухоль, миска, ложка з міцного туристичного пластика;

загальний інвентар (ніж в чохлі, велика миска, ополоник, котел);

тросик і пила (сокира), сірники;

крупи, консерви.

Одяг і взуття

туристичні черевики або кросівки, трекінгові сандалі;

термобілизна (шкарпетки, футболка);

флісова кофта і вітровка;

легкі шорти;

панама, шапочка;

плащ-дощовик.

Аптечка

засіб від комах (кліщів, комарів);

стерильний бинт, джгут;

пластирі в рулоні;

анальгін, цитрамон, баралгін;

но-шпа, альбуцид;

пантенол;

вугілля активоване (багато).

Якщо дозволяє обсяг рюкзака, варто взяти великі сміттєві пакети і поліетиленову плівку, щоб заховати речі або накрити рюкзак від дощу.

Поїздка на море



Документи

Документи про бронювання готелю і авіаквитки, паспорт України або закордонний паспорт, туристична путівка, віза, підтвердження бронювання, медичне страхування, посвідчення водія, в тому числі і міжнародне, дорожні чеки, гроші готівкою, кредитки, пластикові карти;

Всі потрібні ліки в залежності від стану здоров'я;

Валіза або дорожня сумка, рюкзак, туристична сумка для документів і грошей;

Карта місцевості, навігатор із завантаженими картами, готовий маршрут пересування, планшет з необхідними програмами (наприклад, програма перекладач, навігація);

Ручка, блокнот для швидких записів;

Телефон, зарядний пристрій для телефона та іншої техніки;

Фотоапарат чи відеокамера, до неї карта пам'яті та акумулятори;

Косметичні засоби;

Одяг в залежності від відпочинку і місцевості;

Телефони посольств і екстрених служб країни.

Аптечка

необхідні ліки для життя, що прописані лікарем;

ліки від болю в голові;

серцево-судинні ліки;

ліки від розладів шлунково-кишкового тракту;

засоби для відновлення мікрофлори шлунка;

бинт, йод, лейкопластир (бактерицидний), ватні тампони;

каплі для носа;

заспокійливі засоби;

засоби від укусів комах;

жарознижуючі засоби і засоби проти застуди;

засоби від нудоти;

антибіотики широкого спектру дії;

сонцезахисні засоби.

Екскурсія

Якщо екскурсії або перегляд пам'яток заплановані в спекотних країнах, то тут не обійтися без великої кількості води, мінімум 1 літр на людину.

Також обов'язково мати з собою головний убір. Якщо екскурсія передбачає купання, то потрібно взяти з собою рушник, купальний одяг, додаткові сухі речі, засоби гігієни. А також сонцезахисний засіб.

Потрібно взяти фотоапарати, відеокамери, а також додаткові джерела живлення. Не забуваємо уточнити інформацію про те, чи будуть годувати на екскурсії і що включено в харчування, як правило та ж вода буде йти за окремий рахунок.

Починати збори потрібно вже з вечора і брати завжди продукти, які не схильні до швидкого псування. Не потрібно брати з собою багато речей, тільки найнеобхідніше, а головне - вода і трохи їжі.



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