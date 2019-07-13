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13 липня 2019, субота, 09:30 16
Туризм 2019-07-13T10:30:03+03:00
Українські Новини
Найнеобхідніші речі у відпустці: як підготуватися до різних подорожей

Найнеобхідніші речі у відпустці: як підготуватися до різних подорожей

Необхідні речі для подорожей. Фото: pixabay
Необхідні речі для подорожей. Фото: pixabay

Із приходом літа хочеться проводити різні активності, вибиратися з друзями на природу або в гори, їздити на море, відвідувати різні країни. Про те, які речі потрібно мати з собою в різних випадках, розкажуть Українські Новини.

Похід

Базовими речами є каремат, телефон з документами (в пакеті, що не промокає), спальник, GPS, ліхтар з батарейками і зручний рюкзак. Але також є список обов'язкових речей, які значно полегшать життя в поході.

Для організації харчування

  • для кожного члена групи потрібні кухоль, миска, ложка з міцного туристичного пластика;
  • загальний інвентар (ніж в чохлі, велика миска, ополоник, котел);
  • тросик і пила (сокира), сірники;
  • крупи, консерви.

Одяг і взуття

  • туристичні черевики або кросівки, трекінгові сандалі;
  • термобілизна (шкарпетки, футболка);
  • флісова кофта і вітровка;
  • легкі шорти;
  • панама, шапочка;
  • плащ-дощовик.

Аптечка

  • засіб від комах (кліщів, комарів);
  • стерильний бинт, джгут;
  • пластирі в рулоні;
  • анальгін, цитрамон, баралгін;
  • но-шпа, альбуцид;
  • пантенол;
  • вугілля активоване (багато).

Якщо дозволяє обсяг рюкзака, варто взяти великі сміттєві пакети і поліетиленову плівку, щоб заховати речі або накрити рюкзак від дощу.

Поїздка на море


Документи

  • Документи про бронювання готелю і авіаквитки, паспорт України або закордонний паспорт, туристична путівка, віза, підтвердження бронювання, медичне страхування, посвідчення водія, в тому числі і міжнародне, дорожні чеки, гроші готівкою, кредитки, пластикові карти;
  • Всі потрібні ліки в залежності від стану здоров'я;
  • Валіза або дорожня сумка, рюкзак, туристична сумка для документів і грошей;
  • Карта місцевості, навігатор із завантаженими картами, готовий маршрут пересування, планшет з необхідними програмами (наприклад, програма перекладач, навігація);
  • Ручка, блокнот для швидких записів;
  • Телефон, зарядний пристрій для телефона та іншої техніки;
  • Фотоапарат чи відеокамера, до неї карта пам'яті та акумулятори;
  • Косметичні засоби;
  • Одяг в залежності від відпочинку і місцевості;
  • Телефони посольств і екстрених служб країни.

Аптечка

  • необхідні ліки для життя, що прописані лікарем;
  • ліки від болю в голові;
  • серцево-судинні ліки;
  • ліки від розладів шлунково-кишкового тракту;
  • засоби для відновлення мікрофлори шлунка;
  • бинт, йод, лейкопластир (бактерицидний), ватні тампони;
  • каплі для носа;
  • заспокійливі засоби;
  • засоби від укусів комах;
  • жарознижуючі засоби і засоби проти застуди;
  • засоби від нудоти;
  • антибіотики широкого спектру дії;
  • сонцезахисні засоби.

Екскурсія

Якщо екскурсії або перегляд пам'яток заплановані в спекотних країнах, то тут не обійтися без великої кількості води, мінімум 1 літр на людину.

Також обов'язково мати з собою головний убір. Якщо екскурсія передбачає купання, то потрібно взяти з собою рушник, купальний одяг, додаткові сухі речі, засоби гігієни. А також сонцезахисний засіб.

Потрібно взяти фотоапарати, відеокамери, а також додаткові джерела живлення. Не забуваємо уточнити інформацію про те, чи будуть годувати на екскурсії і що включено в харчування, як правило та ж вода буде йти за окремий рахунок.

Починати збори потрібно вже з вечора і брати завжди продукти, які не схильні до швидкого псування. Не потрібно брати з собою багато речей, тільки найнеобхідніше, а головне - вода і трохи їжі.

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