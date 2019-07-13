Найнеобхідніші речі у відпустці: як підготуватися до різних подорожей

Із приходом літа хочеться проводити різні активності, вибиратися з друзями на природу або в гори, їздити на море, відвідувати різні країни. Про те, які речі потрібно мати з собою в різних випадках, розкажуть Українські Новини.\r\nПохід\r\nБазовими речами є каремат, телефон з документами (в пакеті, що не промокає), спальник, GPS, ліхтар з батарейками і зручний рюкзак. Але також є список обов'язкових речей, які значно полегшать життя в поході.\r\nДля організації харчування\r\n\r\nдля кожного члена групи потрібні кухоль, миска, ложка з міцного туристичного пластика;\r\nзагальний інвентар (ніж в чохлі, велика миска, ополоник, котел);\r\nтросик і пила (сокира), сірники;\r\nкрупи, консерви.\r\n\r\nОдяг і взуття\r\n\r\nтуристичні черевики або кросівки, трекінгові сандалі;\r\nтермобілизна (шкарпетки, футболка);\r\nфлісова кофта і вітровка;\r\nлегкі шорти;\r\nпанама, шапочка;\r\nплащ-дощовик.\r\n\r\nАптечка\r\n\r\nзасіб від комах (кліщів, комарів);\r\nстерильний бинт, джгут;\r\nпластирі в рулоні;\r\nанальгін, цитрамон, баралгін;\r\nно-шпа, альбуцид;\r\nпантенол;\r\nвугілля активоване (багато).\r\n\r\nЯкщо дозволяє обсяг рюкзака, варто взяти великі сміттєві пакети і поліетиленову плівку, щоб заховати речі або накрити рюкзак від дощу.\r\nПоїздка на мореДокументи\r\n\r\nДокументи про бронювання готелю і авіаквитки, паспорт України або закордонний паспорт, туристична путівка, віза, підтвердження бронювання, медичне страхування, посвідчення водія, в тому числі і міжнародне, дорожні чеки, гроші готівкою, кредитки, пластикові карти;\r\nВсі потрібні ліки в залежності від стану здоров'я;\r\nВаліза або дорожня сумка, рюкзак, туристична сумка для документів і грошей;\r\nКарта місцевості, навігатор із завантаженими картами, готовий маршрут пересування, планшет з необхідними програмами (наприклад, програма перекладач, навігація);\r\nРучка, блокнот для швидких записів;\r\nТелефон, зарядний пристрій для телефона та іншої техніки;\r\nФотоапарат чи відеокамера, до неї карта пам'яті та акумулятори;\r\nКосметичні засоби;\r\nОдяг в залежності від відпочинку і місцевості;\r\nТелефони посольств і екстрених служб країни.\r\n\r\nАптечка\r\n\r\nнеобхідні ліки для життя, що прописані лікарем;\r\nліки від болю в голові;\r\nсерцево-судинні ліки;\r\nліки від розладів шлунково-кишкового тракту;\r\nзасоби для відновлення мікрофлори шлунка;\r\nбинт, йод, лейкопластир (бактерицидний), ватні тампони;\r\nкаплі для носа;\r\nзаспокійливі засоби;\r\nзасоби від укусів комах;\r\nжарознижуючі засоби і засоби проти застуди;\r\nзасоби від нудоти;\r\nантибіотики широкого спектру дії;\r\nсонцезахисні засоби.\r\n\r\nЕкскурсія\r\nЯкщо екскурсії або перегляд пам'яток заплановані в спекотних країнах, то тут не обійтися без великої кількості води, мінімум 1 літр на людину.\r\nТакож обов'язково мати з собою головний убір. Якщо екскурсія передбачає купання, то потрібно взяти з собою рушник, купальний одяг, додаткові сухі речі, засоби гігієни. А також сонцезахисний засіб.\r\nПотрібно взяти фотоапарати, відеокамери, а також додаткові джерела живлення. Не забуваємо уточнити інформацію про те, чи будуть годувати на екскурсії і що включено в харчування, як правило та ж вода буде йти за окремий рахунок.\r\nПочинати збори потрібно вже з вечора і брати завжди продукти, які не схильні до швидкого псування. Не потрібно брати з собою багато речей, тільки найнеобхідніше, а головне - вода і трохи їжі.Раніше Українські Новини розповіли про 5 країн, де можна дешево відпочити влітку.Тим часом Туреччина стала однією з найпопулярніших країн серед українців.