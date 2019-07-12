"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила єврооблігації на більш ніж 1 млрд доларів.\r\nПро це написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні "Нафтогаз успішно розмістив 2 транші єврооблігацій, деномінованих у євро і доларах. П'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних", - написав він.\r\nКоболєв підкреслив, що сумарний обсяг випуску єврооблігацій перевищив 1 млрд доларів.\r\n"Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - підсумував він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більше ніж в три рази.\r\nРаніше Україна розмістила єврооблігації на мільярд євро.