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12 липня 2019, пʼятниця, 19:50 23
Економіка 2019-07-12T22:45:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд

"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила єврооблігації на більш ніж 1 млрд доларів.

Про це написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні "Нафтогаз успішно розмістив 2 транші єврооблігацій, деномінованих у євро і доларах. П'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро під ставку 7,125% річних і трирічні єврооблігації на 335 млн доларів під ставку 7,375% річних", - написав він.

Коболєв підкреслив, що сумарний обсяг випуску єврооблігацій перевищив 1 млрд доларів.

"Гроші очікуємо отримати на рахунок компанії 19 липня", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році "Нафтогаз" скоротив прибуток більше ніж в три рази.

Раніше Україна розмістила єврооблігації на мільярд євро.

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