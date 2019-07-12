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12 липня 2019, пʼятниця, 19:42 20
Зовнішня політика 2019-07-12T22:45:03+03:00
Українські Новини
Посли G7 розкритикували ініціативу Зеленського люструвати чиновників часів Порошенка

Посли G7 розкритикували ініціативу Зеленського люструвати чиновників часів Порошенка

Посли G7, коментуючи ініціативу Президента Володимира Зеленського люструвати вищих посадових осіб лютого 2014-травня 2019 заявили, що нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, яка була після Революції Гідності.

Про це йдеться у заяві послів країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія), передають Українські Новини.

"З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес в реформуванні низки важливих галузей. Залучення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є вірним кроком. Волночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, яка була після Революції Гідності", - йдеться в ньому.

Зазначається, що виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах на відміну від невиборочного накладення заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст вимагає направити законопроект Зеленського про люстрацію та аналіз у "Венеціанську комісію".

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