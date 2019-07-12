Посли G7 розкритикували ініціативу Зеленського люструвати чиновників часів Порошенка

Посли G7, коментуючи ініціативу Президента Володимира Зеленського люструвати вищих посадових осіб лютого 2014-травня 2019 заявили, що нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, яка була після Революції Гідності.

Про це йдеться у заяві послів країн "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія), передають Українські Новини.

"З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес в реформуванні низки важливих галузей. Залучення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є вірним кроком. Волночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, яка була після Революції Гідності", - йдеться в ньому.

Зазначається, що виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах на відміну від невиборочного накладення заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст вимагає направити законопроект Зеленського про люстрацію та аналіз у "Венеціанську комісію".