В НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту

Національний банк заперечує, що на банкноті 1 000 гривень використаний неліцензійний шрифт.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, поширена в соціальних мережах та ЗМІ інформація про використання на банкноті номіналом 1 000 гривень, поданої Національним банком 25 червня і планованої до випуску в обіг на 25 жовтня поточного року, нібито неліцензійного шрифту не відповідає дійсності.

Однією з особливостей дизайну гривневих банкнот є те, що всі зображення на банкнотах є авторською графікою.

Вказується, що художники, які працюють над їх дизайном, не використовують готові малюнки або шрифти - вони власноруч створюють векторні графічні елементи дизайну, в тому числі і буквений напис номіналу банкноти.

Використання авторських творів замість готових продуктів передбачено для забезпечення високого рівня захищеності банкнот, оскільки підробити авторське зображення складніше, ніж скопіювати готове.

У процесі створення графічних зображень для дизайну банкнот - як рисунків, так і написів - художники вивчають відповідну графічну інформацію з відкритих джерел, після чого створюють власне творіння з додаванням авторського бачення тих чи інших елементів.

Відповідно, частковий збіг окремих елементів на банкноті з зображеннями у відкритих джерелах може бути пов'язано з творчою обробкою публічно доступних матеріалів.

В НБУ підкреслюють, що жоден з елементів на банкнотах не є копією готових продуктів.

Національний банк просить ЗМІ утриматися від поширення суб'єктивних тверджень та некоректної інформації про ймовірне використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

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