В НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту

Національний банк заперечує, що на банкноті 1 000 гривень використаний неліцензійний шрифт.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, поширена в соціальних мережах та ЗМІ інформація про використання на банкноті номіналом 1 000 гривень, поданої Національним банком 25 червня і планованої до випуску в обіг на 25 жовтня поточного року, нібито неліцензійного шрифту не відповідає дійсності.\r\nОднією з особливостей дизайну гривневих банкнот є те, що всі зображення на банкнотах є авторською графікою.\r\nВказується, що художники, які працюють над їх дизайном, не використовують готові малюнки або шрифти - вони власноруч створюють векторні графічні елементи дизайну, в тому числі і буквений напис номіналу банкноти.\r\nВикористання авторських творів замість готових продуктів передбачено для забезпечення високого рівня захищеності банкнот, оскільки підробити авторське зображення складніше, ніж скопіювати готове.\r\nУ процесі створення графічних зображень для дизайну банкнот - як рисунків, так і написів - художники вивчають відповідну графічну інформацію з відкритих джерел, після чого створюють власне творіння з додаванням авторського бачення тих чи інших елементів.\r\nВідповідно, частковий збіг окремих елементів на банкноті з зображеннями у відкритих джерелах може бути пов'язано з творчою обробкою публічно доступних матеріалів.\r\nВ НБУ підкреслюють, що жоден з елементів на банкнотах не є копією готових продуктів.\r\nНаціональний банк просить ЗМІ утриматися від поширення суб'єктивних тверджень та некоректної інформації про ймовірне використання неліцензійного шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\n17 грудня 2018 Нацбанк випустив сувенірну неплатежную банкноту "Сто гривень".