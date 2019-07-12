В одеському оздоровчому таборі масово отруїлися діти

В Одеській області в ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик – 2" Державного університету медицини та фармації ім. Ніколая Тестеміцану", який знаходиться в смт Сергіївка, отруїлися 46 дітей, про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Масове отруєння сталося сьогодні вночі. За словами прес-служби, в таборі знаходяться 226 дітей у віці від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46.

На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт.

"В даний час на території табору працюють представники Госпродпотребслужбы Одеської області, ГУ "Одеський обласний лабораторний центр Моз України". Приймаються всі необхідні заходи для з'ясування причини виникнення отруєння. Стан дітей легкої і середньої тяжкості. Діти отримують всю необхідну терапію", - повідомляє виконуюча обов'язки голови обласної державної адміністрації Шаталова Світлана.

Також прес-служба підкреслила, що розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з метою встановлення причин та умов виникнення захворювань.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфекція після походу в розважальний центр.

Раніше в Дніпрі 13 школярів заразилися в їдальні гострою кишковою інфекцією. На момент перевірки у школі було 1 тис. 112 дітей, з яких 204 дитини були учнями початкових класів школи № 126 і тимчасово навчалися в стінах чужої школи з-за ремонту в своїй.

Крім того, після того, як в Черкасах відбулося масове отруєння дітей, у Біляївському районі Одеської області в результаті розпилення газу на території однієї з шкіл в лікарню з попереднім діагнозом опік дихальних шляхів перцевим газом було доставлено 36 учнів.