У Фінляндії провели чемпіонат з в'язання під Heavy Metal: японці перемогли

У Фінляндії відбувся перший в історії чемпіонат світу з в'язання під важку музику. За незвичайний титул змагалися 12 колективів з усього світу, які пройшли у фінал конкурсу. Про це повідомляє Yle.

12лучших відібрали тих, хто записав відео під пісню Fight or Die у виконанні Maniac Abductor. В ході фінального шоу кожен з них виходив в'язати в такт музиці, яку виконували рокери, стаючи частиною групи. Пісні, під які потрібно було виступати, розподілили між молодими артистами за пару годин до виступу.

Журі віддало головний приз японцям, оцінивши їх національний колорит. Соліст вийшов на сцену в кімоно, а в якості "підтанцьовки" у нього були два борця сумо. "Виступ був божевільним, яким і має бути", – повідомляє видання.

Примітно, що японці майже нічого не розуміли не тільки по-фінськи, але і по-англійськи, що, проте, не завадило їм знайти спільну мову з публікою. На запитання ведучого оголеним сумоїстів, не холодно їм в +10 градусів, один з них відповів, що хоче в сауну. Фінська публіка була підкорена.

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