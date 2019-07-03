подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 21:22 111
Lifestyle 2019-07-03T21:27:32+03:00
Українські Новини
Фото дня: Охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии

Фото дня: Охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии

Сотрудники службы безопасности пытаются задержать хулигана на кубке мира по крикету. Фото: Reuters/Lee Smith
Сотрудники службы безопасности пытаются задержать хулигана на кубке мира по крикету. Фото: Reuters/Lee Smith

В среду, 3 июля, на чемпионате мира по крикету, который проходил в Великобритании, во время матча команд Англии и Новой Зеландии на поле выбежал обнаженный мужчина.

Соответствующее фото опубликовало британское агентство Reuters.

На снимке видно, как голый мужчина с бородой убегает от сотрудников службы безопасности по полю. Одному из охранников все-таки удается схватить хулигана за бедра и, он, сползая по его спине, застывает в полулежачем состоянии в объективе фотографа.

В этот момент лицо охранника оказывается в районе ягодиц убегающего мужчины.

За происходящем наблюдатели несколько человек, а сзади находились еще два сотрудника службы безопасности в качестве подстраховки.

В матче победила команда Англии со счетом 305/8 (50) против 186/10 (45) у команды Новой Зеландии.

Как сообщали Українські Новини, из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов. Ранее хулиган в прямом эфире Евровидения выскочил на сцену и снял штаны.

В 2015 году мужчина в розовом платье выскочил на футбольное поле и забил мяч.

Больше новостей о: Великобритания Матч Крикет

Архив
Новости
Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию 22:38
Водителю, который заехал на новый пешеходный мост в Киеве, выписали штраф 765 гривен 22:13
В Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу 21:50
В Одессе на пляжах заметили опасных скатов, а в Николаевской и Винницкой областях штормовой ветер сносит крыши 21:25 Новости из регионов
Сотрудники службы безопасности пытаются задержать хулигана на кубке мира по крикету. Фото: Reuters/Lee Smith
Фото дня: Охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии 21:22
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok