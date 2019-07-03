В среду, 3 июля, на чемпионате мира по крикету, который проходил в Великобритании, во время матча команд Англии и Новой Зеландии на поле выбежал обнаженный мужчина.\r\nСоответствующее фото опубликовало британское агентство Reuters.\r\n\r\nНа снимке видно, как голый мужчина с бородой убегает от сотрудников службы безопасности по полю. Одному из охранников все-таки удается схватить хулигана за бедра и, он, сползая по его спине, застывает в полулежачем состоянии в объективе фотографа.\r\nВ этот момент лицо охранника оказывается в районе ягодиц убегающего мужчины.\r\nЗа происходящем наблюдатели несколько человек, а сзади находились еще два сотрудника службы безопасности в качестве подстраховки.\r\nВ матче победила команда Англии со счетом 305\/8 (50) против 186\/10 (45) у команды Новой Зеландии.\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов. Ранее хулиган в прямом эфире Евровидения выскочил на сцену и снял штаны.\r\nВ 2015 году мужчина в розовом платье выскочил на футбольное поле и забил мяч.