Фото дня: Охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии

Сотрудники службы безопасности пытаются задержать хулигана на кубке мира по крикету. Фото: Reuters/Lee Smith

Сотрудники службы безопасности пытаются задержать хулигана на кубке мира по крикету. Фото: Reuters/Lee Smith

В среду, 3 июля, на чемпионате мира по крикету, который проходил в Великобритании, во время матча команд Англии и Новой Зеландии на поле выбежал обнаженный мужчина.

Соответствующее фото опубликовало британское агентство Reuters.

На снимке видно, как голый мужчина с бородой убегает от сотрудников службы безопасности по полю. Одному из охранников все-таки удается схватить хулигана за бедра и, он, сползая по его спине, застывает в полулежачем состоянии в объективе фотографа.

В этот момент лицо охранника оказывается в районе ягодиц убегающего мужчины.

За происходящем наблюдатели несколько человек, а сзади находились еще два сотрудника службы безопасности в качестве подстраховки.

В матче победила команда Англии со счетом 305/8 (50) против 186/10 (45) у команды Новой Зеландии.

Как сообщали Українські Новини, из-за полуголой блондинки останавливали финал Лиги Чемпионов. Ранее хулиган в прямом эфире Евровидения выскочил на сцену и снял штаны.

В 2015 году мужчина в розовом платье выскочил на футбольное поле и забил мяч.