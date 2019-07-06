На 24-м ежегодном чемпионате мира по переноске жен, который традиционно проходит в Сонкаярви (Финляндия), победила супружеская пара из Литвы Витаутас и Неринга Киркляускас, сообщает сайт мероприятия на странице в соцсети Instagram.\r\nCоответствующие эффектные фото опубликовало агентство Reuters.\r\n\r\nПара преодолела полосу препятствий протяженностью 253,5 м за 1 минуту 6,72 секунды.\r\nВ этом конкурсе может участвовать любая пара, вне зависимости от связывающих их отношений, несмотря на название чемпионата.\r\n\r\nСогласно правилам чемпионата, длина дорожки, которую преодолевают участники, составляет 253,5 метра , а женщины, участвующие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 лет и их вес должен составлять не менее 49 кг.\r\n\r\nСпутницу можно держать на руках, перекинуть через плечо, посадить на закорки или закрепить "по-эстонски" - вниз головой, сцепив ноги на шее несущего. Призом победителю служит пивной эквивалент веса переносимой "жены". Специальный приз достается обладателю лучшего костюма, а также переносчику самой увесистой дамы.\r\nЧемпионат мира по переноске жен 2019. Lehtikuva\/Timo Hartikainen via Reuters\r\nКак сообщали Українські Новини, охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии. Ранее англичане провели запрещенный турнир по катанию сыра с горы.\r\nТакже президент Финляндии слушал выступление своей жены, сидя на ступеньках.