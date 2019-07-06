подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 июля 2019, суббота, 20:37 254
Спорт 2019-07-06T20:44:56+03:00
Українські Новини
Фото дня: Яркий чемпионат по переноске жен эффектно прошел в Финляндии

Фото дня: Яркий чемпионат по переноске жен эффектно прошел в Финляндии

Литовская пара – победители чемпионата мира по переноске жен 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters
Литовская пара – победители чемпионата мира по переноске жен 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

На 24-м ежегодном чемпионате мира по переноске жен, который традиционно проходит в Сонкаярви (Финляндия), победила супружеская пара из Литвы Витаутас и Неринга Киркляускас, сообщает сайт мероприятия на странице в соцсети Instagram.

Cоответствующие эффектные фото опубликовало агентство Reuters.

Пара преодолела полосу препятствий протяженностью 253,5 м за 1 минуту 6,72 секунды.

В этом конкурсе может участвовать любая пара, вне зависимости от связывающих их отношений, несмотря на название чемпионата.

Чемпионат мира по переноске жён 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

Согласно правилам чемпионата, длина дорожки, которую преодолевают участники, составляет 253,5 метра , а женщины, участвующие в чемпионате в качестве груза, должны быть старше 17 лет и их вес должен составлять не менее 49 кг.

Спутницу можно держать на руках, перекинуть через плечо, посадить на закорки или закрепить "по-эстонски" - вниз головой, сцепив ноги на шее несущего. Призом победителю служит пивной эквивалент веса переносимой "жены". Специальный приз достается обладателю лучшего костюма, а также переносчику самой увесистой дамы.

Чемпионат мира по переноске жен 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via ReutersЧемпионат мира по переноске жен 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

Как сообщали Українські Новини, охранник врезался лицом в ягодицы голого мужчины на чемпионате по крикету в Англии. Ранее англичане провели запрещенный турнир по катанию сыра с горы.

Также президент Финляндии слушал выступление своей жены, сидя на ступеньках.

Больше новостей о: Турнир Финляндия Жена Фото дня

Архив
Новости
В Казахстане задержали сотни жителей в разных городах 20:59
Литовская пара – победители чемпионата мира по переноске жен 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters
Фото дня: Яркий чемпионат по переноске жен эффектно прошел в Финляндии 20:37
ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, - Чубаров 20:31
Посол Литвы в Украине Ляшко: нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины 20:11
Север, запад и центр Украины под угрозой мощных ливней и гроз, - ГосЧС 19:38 Карта
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok