Кличко не виключає, що пародіює його комік "95 кварталу" Євген Кошовий буде балотуватися в мери Києва

Увечері 10 липня мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, де той повідомив йому, що він планує розділити повноваження мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і призначити на місце останнього "своєї людини". Кого конкретно не сказав. Так Кличко допускає, що пародіює його комік 95 кварталу " Євген Кошовий буде балотуватися в мери Києва, передає The Babel.

На питання журналіста про те, що можливо, артист "Кварталу" і друг президента Євген Кошовий нібито збирається балотуватися на посаду мера Києва від "Слуги народу" Кличка розсміявся, і припустив, що це може бути правдою.

"На одному з днів народження, де ведучими були Володимир Зеленський та Євген Кошовий, мені надали слово, і я трохи напружився. Не тому, що я зустрів майбутнього президента, це було в листопаді минулого року...Я не виключаю, що на наступних виборах мера буде величезна кількість кандидатів, у тому числі кандидат від політичної сили президента. Якщо Кошовий хоче бути мером, заради Бога. Бажання може бути у багатьох. Питання в іншому: мером може стати тільки той, у кого, крім бажання, є підтримка киян.", - заявив мер Києва.

Кличко припустив Богдан хотів з Кличком через забудовника або директора "1+1" вирішити питання переїзду офісу Президента в Український дім.

Користувачі соцмереж почали хвилюватися, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український дім.