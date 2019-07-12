Мін'юст вимагає направити законопроект Зеленського про люстрацію і на аналіз в "Венеціанську комісію"

Міністерство юстиції вважає популістським і реваншистським законопроект Президента Володимира Зеленського про люстрацію чиновників часів президентства Петра Порошенка і вимагає направити його на аналіз в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Про це в соцмережі Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов, який курирує департамент люстрації, передають Українські Новини.

"Зе!Люстрація: весілля популізму з реваншизмом. Представлений законопроект про люстрацію, звичайно, має тільки дві мети - підвищити рейтинг перед виборами і покрити чиновників режиму Януковича, які були люстровані, а тепер повертаються до влади", - зазначив він.

Заступник міністра юстиції заявляє, що цей законопроект не відповідає критеріям люстрації, визначеним в рішеннях Європейського суду з прав людини.

"Чому реваншизм? Бо ставить на один щабель людей, які розстрілювали Майдан і тих, хто його захищав. Таким чином нівелюється цінність Революції Гідності, вона за фактом прирівнюється до Антимайдану", - написав Петухов.

На його думку, законопроект Зеленського необхідно направити в "Венеціанську комісію" для аналізу.

Водночас Петухов впевнений, що цей законопроект ніколи не буде прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський ініціює введення люстрації депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, Генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента.

Тим часом представник Президента в Раді Руслан Стефанчук впевнений, що члени команди Зеленського, які займали посади в 2014 - 2019, підпадуть під люстрацію, якщо запропонований главою держави законопроект буде прийнятий.