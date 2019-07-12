Поліція встановила, що Портнов не давав неправдивих відомостей у заявах про злочини Порошенка

Національна поліція України встановила відсутність неправдивих відомостей в заявах про злочини колишнього Президента України Петра Порошенка.

Про це юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Шановні друзі, за останні п'ять років я багато разів говорив, що дехто дуже тупий і нездатний спрогнозувати розвиток подій далі першого кроку. Тому, коли Порошенко повідомив, що відносно мене розпочато кримінальне провадження про нібито неправдиві заяви в ГБР про скоєння ним злочинів, він повинен був спрогнозувати, що на другому кроці він отримає ще один швидкий удар - постанову про закриття цієї справи, яке призведе до додаткової юридичної та інформаційної легалізації моїх дій. В кінцевому підсумку фігурант переграв сам себе і тепер юридично встановлено, що ніяких неправдивих відомостей, наданих мною правоохоронцям про його злочинної діяльності немає. Дорога відкрита", - написав Портноа.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня ДБР викликало Порошенка на допит у справі "Кузні на Рибальському".

9 липня слідчі ДБР підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу "Кузня на Рибальському".