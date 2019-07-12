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12 липня 2019, пʼятниця, 11:10 44
Політика 2019-07-12T23:45:08+03:00
Українські Новини
Держінфраструктури поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів, які пообіцяв роздати Гройсман

Держінфраструктури поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів, які пообіцяв роздати Гройсман

Світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov
Світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov

Державне агентство інфраструктурних проектів поки не закуповувало світловідбивні жилети для школярів через систему електронних закупівель Prozorro, хоча Гройсман заявив, що воно вже займається цим.

Про це свідчить сайт системи Prozorro.

Закупівлі жилетів немає в переліку тендерів, які провело або оголосило агентство.

Також агентства немає в переліку організацій і підприємств, які раніше купували світловідбивні жилети і жилети зі світловідбивними смугами через Prozorro.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбивні жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.

Тим часом Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції заявили, що не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.

Вперше про ініціативу з жилетами Гройсман заговорив майже рік тому. Прес-служба прем'єра потім уточнила, що жилети має закуповувати Держагенстство інфраструктурних проектів і їх будуть видавати в школах на початку вересня.

Більше новин про: світловідбиваючі жилети Державне агентство інфраструктурних проектів

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