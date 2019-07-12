У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети

Державне агентство інфраструктурних проектів закуповує світловідбиваючі жилети для дітей, про видачу яких з 1 вересня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.\r\nПро це Українським Новинам повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук.\r\n"Жилети є, цим займається Держагентство інфраструктурних проектів. Вони їх купують і передають на місця, в школи", - сказав він.\r\nЗа його словами, у перші дні вересня поліцейські будуть проводити першокласникам уроки з безпеки дорожнього руху, і на них будуть роздавати жилети.\r\nВ 2016 році Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів було перейменовано в Державне агентство інфраструктурних проектів України.\r\nАгентство координується Кабінетом Міністрів через Міністра інфраструктури та реалізує державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації авіаційного, морського і річкового транспорту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.\r\nТим часом Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції заявили, що не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.\r\nВперше про ініціативу з жилетами Гройсман заговорив майже рік тому.