У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети

Державне агентство інфраструктурних проектів закуповує світловідбиваючі жилети для дітей, про видачу яких з 1 вересня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук.

"Жилети є, цим займається Держагентство інфраструктурних проектів. Вони їх купують і передають на місця, в школи", - сказав він.

За його словами, у перші дні вересня поліцейські будуть проводити першокласникам уроки з безпеки дорожнього руху, і на них будуть роздавати жилети.

В 2016 році Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів було перейменовано в Державне агентство інфраструктурних проектів України.

Агентство координується Кабінетом Міністрів через Міністра інфраструктури та реалізує державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації авіаційного, морського і річкового транспорту.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.

Тим часом Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції заявили, що не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.

Вперше про ініціативу з жилетами Гройсман заговорив майже рік тому.