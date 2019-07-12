Фото дня: У Києві в годину пік закрили п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"(Зупинено - ред.) рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа". На станції "Оболонь" пасажир на колії", - сказано в ньому.

Закриття метро в Киеве. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

З технічних причин закриті станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".

Як повідомляють очевидці, на Оболонському проспекті людно. Пасажири намагаються дістатися на роботу наземним транспортом.

Закриття метро в Киеве.

Служби таксі підняли ціни в 2-3 рази. При звичайній ціні 100-150 гривень з Оболоні до центру вартість поїздки перевалила за 200-300 гривень (інфорграфіка).

Як повідомляли Українські Новини, раніше на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік.

Також на "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд.

Тим часом, за Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві будуть працювати довше.

Крім того, повідомлялося, що робити, якщо впали на рейки в метро.