Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"(Зупинено - ред.) рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа". На станції "Оболонь" пасажир на колії", - сказано в ньому.\r\nЗакриття метро в Киеве. Фото: facebook.com\/dtp.kiev.ua\r\nЗ технічних причин закриті станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра".\r\nЯк повідомляють очевидці, на Оболонському проспекті людно. Пасажири намагаються дістатися на роботу наземним транспортом.\r\nЗакриття метро в Киеве.\r\nСлужби таксі підняли ціни в 2-3 рази. При звичайній ціні 100-150 гривень з Оболоні до центру вартість поїздки перевалила за 200-300 гривень (інфорграфіка).\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік.\r\nТакож на "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд.\r\nТим часом, за Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві будуть працювати довше.\r\nКрім того, повідомлялося, що робити, якщо впали на рейки в метро.