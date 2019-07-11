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11 липня 2019, четвер, 23:16 19
Події 2019-07-12T00:15:01+03:00
Українські Новини
Народний артист викинувся з вікна своєї квартири в Києві і залишив записку

Народний артист викинувся з вікна своєї квартири в Києві і залишив записку

У Києві на Осокорках на вулиці Срібнокольська, 22А вистрибнув з балкона похилий чоловік. Біля тіла загиблого знайшли записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати в тому, що трапилося і повідомити про все синові. Пізніше стало відомо, що загиблий був народним артистом України та вокалістом ансамблю пісні і танцю ЗСУ, повідомляє "Інформатор".

Сусіди народного артиста підтвердили, що знали загиблого і що його звали Василь. Прізвище артиста не називається.

Знайомі загиблого розповіли, що чоловік жив один і не був конфліктним. Періодично навідувався син. Раніше Василь був військовим і займався велосипедним спортом.

Двері в будинку загиблого. Фото: Двері в будинку загиблого. Фото: "Інформатор"

Чоловік самостійно підіймав велосипед на п'ятий поверх. Близько півроку тому Василь почав ходити з паличкою. Але про те, що він був народним артистом України практично ніхто з мешканців будинку не знав.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернополі у пожежі загинув народний артист України. Також пішла з життя одеська народна артистка Дембська, що грала в театрі 70 років.

Крім того, пішов з життя народний артист України Петро Бенюк - брат Богдана Бенюка.

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