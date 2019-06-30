Ушла из жизни одесская народная артистка Дембская, игравшая в театре 70 лет

В субботу, 29 июня, на 99-м году жизни ушла из жизни народная артистка Украины Евгения Дембская.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы, передают Українські Новини.

С 1953 года Дембская сыграла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного более 200 ролей в классическом и современном репертуаре, в общей сложности посвятив театру 70 лет жизни.

Дембская была солисткой-вокалисткой, также снимаясь в кино. Самая популярная ее кинороль - Лариса (х/ф "Белая акация", 1958 г.). Артистка признана зрителями и критиками одним из прославленных мастеров украинской сцены.

В 2000 году Дембской было присвоено звание народной артистки Украины, в 2007 году она стала кавалером ордена Княгини Ольги III степени. В 2013 году ей также присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы". Прощание с актрисой состоится 1 июля с 11:00 в театре Музкомедии.

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