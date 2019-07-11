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11 липня 2019, четвер, 21:39 55
Політика 2019-07-11T22:12:29+03:00
Українські Новини
Міносвіти і Мін'юст відхрестилися від розробки світловідбивних жилетів для школярів

Міносвіти і Мін'юст відхрестилися від розробки світловідбивних жилетів для школярів

Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі Міносвіти.

"Це ініціатива "Чужих дітей не буває" Мін'юсту. Ми не розробляли цей проект, це не буде поширюватися через школи і до школи не має відношення", - сказав співрозмовник.

У свою чергу прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що міністерство не займалося розробкою ініціативи.

"Ми чули, що сьогодні Володимир Борисович заявив про жилетах, які повинні видати кожній дитині, яка навчається в школі, але у нас нічого цього немає. Ми зрозуміли, що це, можливо, Міністерство освіти такий готує проект", - повідомив співробітник прес-служби і порекомендував звернутися в прес-службу Кабінету Міністрів.

Агентство звернулося за коментарем до прес-служби уряду.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.

Також Гройсман розповів про планах за призначенням губернаторів.

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