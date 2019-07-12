Сьогодні відзначається день Петра і Павла: традиції, прикмети і що не можна робити в цей день

Сьогодні, 12 липня, відзначається день Петра і Павла. Про історію, традиції, прикмети, а також, що не можна робити в свято, розкажуть Українські Новини.

Історія



Це день пам'яті двох апостолів, які прийняли мученицьку смерть від рук язичників за поширення знань про Ісуса Христа і за християнство в цілому.



Петро був свідком перших чудес Ісуса, очевидцем Преображення та хресних страждань Христа. Павло ж, колишній спочатку гонитель християн, зустрівся вже з воскреслим Христом.

Святі первоверховні апостоли Петро і Павло прийняли святе мучеництво в один день - 29 червня за юліанським календарем. Невідомо, апостоли померли в один і той же день або Павло був страчений через рік після смерті Петра.



День апостолів Петра і Павла завершує собою Петрів піст.

Прикмети

Якщо птах зозуля не кує за тиждень до Петрового дня - зима буде ранньою, якщо тиждень після - зима буде пізньою;

З Петра день убуває, а жара прибуває;

Дощ в Петрів день - до хорошого урожаю жита;

З Петра і Павла вже починають падати листя. Про це є і прикмета: "Прийде Петрок - зірве листок".

Традиції



Петрів день — проводи весни і зустріч "червоного літа".

Існував звичай на Петрів день влаштовувати "гулянки Петрівки", водити хороводи і гойдатися на гойдалці. Іноді робили ігри з вгадуванням: хлопці ходили серед дівчат, закривши обличчя хустками. Тій дівчині, що вгадала, судилося незабаром зіграти своє весілля.

До свята люди наводили лад у своїх будинках, робили вінки з польових квітів і одягали їх на церковну службу.

Що не можна робити

Під забороною - важка фізична праця.

Не варто працювати на землі, виконувати будівельні роботи, проводити генеральне прибирання. Допускаються дрібні побутові турботи та невідкладні справи, такі як миття посуду, полив рослин.

Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям у свято Петра і Павла також не можна.

На Петра і Павла не укладають шлюби.



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