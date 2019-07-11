Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку"

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає непотрібними міністрів, які "угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду кісточок вишні". Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook

"Для чого нам міністри, які кажуть, що українці дуже багато їдять, і які будують дороги у власному Facebook і народжують дітей в США", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що також вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку" і міністрів, які "називають людей ублюдками і обіцяють дати їм в морду" (мова йде про Петра Порошенка, екс-міністра економіки під час Президента Віктора Януковича, - ред,).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський починає масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенка.

Тим часом Зеленський отримує близько 1 тис. гривень в день за роботу Президента.