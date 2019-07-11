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11 липня 2019, четвер, 16:05 26
Президент 2019-07-11T18:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку"

Зеленський вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку"

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає непотрібними міністрів, які "угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду кісточок вишні". Про це він сказав у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook

"Для чого нам міністри, які кажуть, що українці дуже багато їдять, і які будують дороги у власному Facebook і народжують дітей в США", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що також вважає непотрібними прокурорів, які "можуть посадити тільки власну печінку" і міністрів, які "називають людей ублюдками і обіцяють дати їм в морду" (мова йде про Петра Порошенка, екс-міністра економіки під час Президента Віктора Януковича, - ред,).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський починає масштабну люстрацію топ-чиновників часів Порошенка.

Тим часом Зеленський отримує близько 1 тис. гривень в день за роботу Президента.

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