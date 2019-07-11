Зеленський доручив Кабміну розробити маршрути відвідування Чорнобильської зони по воді

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів протягом трьох місяців розробити нові маршрути відвідування Чорнобильської зони, в тому числі з водних об'єктів.\r\nПро це йдеться в указі №512 від 10 липня, передають Українські Новини.\r\nЦим указом Зеленський також доручив Кабміну вжити заходів, спрямованих на вдосконалення умов відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язково, обов'язкового) відселення, розвиток туризму на цих територіях, зокрема: забезпечити перевірку технічного стану контрольно-пропускних пунктів в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та проведення в разі потреби робіт з їх відновлення та належного облаштування, а також забезпечити затвердження схем переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах для забезпечення їх безпеки і підвищення пропускної спроможності таких пунктів.\r\nТакож Президент доручив уряду вжити заходів щодо облаштування визначених у встановленому порядку маршрутів необхідною інфраструктурою, заходів щодо неухильного дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, з оновлення обладнання та приладів із проведення дозиметричного контролю; сприяти створенню нових маршрутів відвідування, зокрема, маршруту з використанням водних шляхів, з облаштуванням відповідних контрольно-пропускних пунктів; забезпечити розміщення на офіційному сайті Державного агентства з управління зоною відчуження інформації про графік відвідування Чорнобильської зони.\r\nКрім цього, Зеленський доручив Кабміну вжити заходів щодо вдосконалення порядку та умов відвідування Чорнобильської зони, передбачивши надання запитів про намір відвідування територій в таких зонах через електронний кабінет за три календарні дні до дня відвідування, обробку запитів з використанням інформації, наданої правоохоронними органами та отримання результатів розгляду запитів про намір відвідування в електронному вигляді.\r\nТакож указ передбачає доручення Кабміну сприяти поданням на міжнародному туристичному ринку нового напряму "Безпечний Чорнобиль" і відпрацювати питання про проведення в зоні відчуження навчально-тренувальних заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі в рамках поглиблення співпраці з державами - членами НАТО і державами - членами ЄС у сфері цивільного захисту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні будуть проводити навчання ЄС і НАТО.\r\nРаніше саме "брудне" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту.