Зеленський доручив Кабміну розробити маршрути відвідування Чорнобильської зони по воді

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів протягом трьох місяців розробити нові маршрути відвідування Чорнобильської зони, в тому числі з водних об'єктів.

Про це йдеться в указі №512 від 10 липня, передають Українські Новини.

Цим указом Зеленський також доручив Кабміну вжити заходів, спрямованих на вдосконалення умов відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язково, обов'язкового) відселення, розвиток туризму на цих територіях, зокрема: забезпечити перевірку технічного стану контрольно-пропускних пунктів в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та проведення в разі потреби робіт з їх відновлення та належного облаштування, а також забезпечити затвердження схем переміщення відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах для забезпечення їх безпеки і підвищення пропускної спроможності таких пунктів.

Також Президент доручив уряду вжити заходів щодо облаштування визначених у встановленому порядку маршрутів необхідною інфраструктурою, заходів щодо неухильного дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, з оновлення обладнання та приладів із проведення дозиметричного контролю; сприяти створенню нових маршрутів відвідування, зокрема, маршруту з використанням водних шляхів, з облаштуванням відповідних контрольно-пропускних пунктів; забезпечити розміщення на офіційному сайті Державного агентства з управління зоною відчуження інформації про графік відвідування Чорнобильської зони.

Крім цього, Зеленський доручив Кабміну вжити заходів щодо вдосконалення порядку та умов відвідування Чорнобильської зони, передбачивши надання запитів про намір відвідування територій в таких зонах через електронний кабінет за три календарні дні до дня відвідування, обробку запитів з використанням інформації, наданої правоохоронними органами та отримання результатів розгляду запитів про намір відвідування в електронному вигляді.

Також указ передбачає доручення Кабміну сприяти поданням на міжнародному туристичному ринку нового напряму "Безпечний Чорнобиль" і відпрацювати питання про проведення в зоні відчуження навчально-тренувальних заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі в рамках поглиблення співпраці з державами - членами НАТО і державами - членами ЄС у сфері цивільного захисту.

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні будуть проводити навчання ЄС і НАТО.

Раніше саме "брудне" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту.