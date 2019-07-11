Учні 1-4 класів повинні з вересня носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі, - Гройсман

Учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передають Українські Новини.

"З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні повинні бути з спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітним в темний час доби", - сказав Гройсман.

У повідомленні наголошується, що рішення про жилети для учнів початкових класів було прийнято навесні під час проведення всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Жилети будуть індивідуальними і надаватися школярам безкоштовно.

Глава уряду у четвер продемонстрував зразок жилета батькам у ході зустрічі щодо реалізації урядової ініціативи "Чужих дітей не буває".

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром.



Також Гройсман розповів про плани по призначенню губернаторів.