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  • Учні 1-4 класів повинні з вересня носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі, - Гройсман
11 липня 2019, четвер, 14:40 19
Політика 2019-07-11T15:00:02+03:00
Українські Новини
Учні 1-4 класів повинні з вересня носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі, - Гройсман

Учні 1-4 класів повинні з вересня носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі, - Гройсман

Гройсман демонструє світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov
Гройсман демонструє світловідбиваючий жилет. Фото: kmu.gov

Учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передають Українські Новини.

"З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні повинні бути з спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітним в темний час доби", - сказав Гройсман.

У повідомленні наголошується, що рішення про жилети для учнів початкових класів було прийнято навесні під час проведення всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Жилети будуть індивідуальними і надаватися школярам безкоштовно.

Глава уряду у четвер продемонстрував зразок жилета батькам у ході зустрічі щодо реалізації урядової ініціативи "Чужих дітей не буває".

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром.


Також Гройсман розповів про плани по призначенню губернаторів.

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