Учні 1-4 класів повинні з вересня носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі, - Гройсман

Учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передають Українські Новини.\r\n"З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні повинні бути з спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітним в темний час доби", - сказав Гройсман.\r\nУ повідомленні наголошується, що рішення про жилети для учнів початкових класів було прийнято навесні під час проведення всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.\r\nЖилети будуть індивідуальними і надаватися школярам безкоштовно.\r\nГлава уряду у четвер продемонстрував зразок жилета батькам у ході зустрічі щодо реалізації урядової ініціативи "Чужих дітей не буває".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром. Також Гройсман розповів про плани по призначенню губернаторів.