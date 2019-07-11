Перед вихідними в Карпатах похолоднішає до +3, а моря місцями прогріються до +24

12 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

11 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+24 градуси; в районі Одеси і Приморського +17...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

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Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер в Україні грози та дощі продовжать атакувати Україну, місцями похолодає до +2.