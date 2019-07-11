Долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27

За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27

Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16

Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15

Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10