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11 липня 2019, четвер, 10:28 25
Економіка 2019-07-11T12:30:04+03:00
Українські Новини
Долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27

Долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27

Долар
Долар

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 липня на 19,73 коп. до 26,1185 UAH/USD, курс купівлі - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH/USD.Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 23,52 коп. до 28,8070 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 27,52 коп. до 29,3930 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,7224 26,1185 28,8070 29,3930 3,61 4,20
Максимальний 25,9000 26,2500 29,1000 29,6500 3,95 5,00
Мінімальний 25,4000 25,9000 28,4000 29,0000 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

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