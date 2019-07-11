Долар злетів майже на 20 копійок, а євро - на 27

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 липня на 19,73 коп. до 26,1185 UAH\/USD, курс купівлі - на 17,00 коп. до 25,7224 UAH\/USD.Про це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 23,52 коп. до 28,8070 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 27,52 коп. до 29,3930 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,7224\r\n26,1185\r\n28,8070\r\n29,3930\r\n3,61\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,9000\r\n26,2500\r\n29,1000\r\n29,6500\r\n3,95\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,4000\r\n25,9000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня до іноземних валют різко обвалилася: офіційний курс.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.