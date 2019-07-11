Загострення в зоні ООС: бойовики збільшили кількість обстрілів, є втрати

За минулу добу, 10 липня, бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовослужбовець загинув, семеро солдатів отримали поранення і ще двоє - травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики 28 разів порушували "режим тиші" із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя, Пісок, Березового, Широкиного, Гранітного, Красногорівки, Богданівки, Водяного, Миколаївки, Тарамчука та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли зафіксовані біля Кримського, Причепилівки, Новотошківского, Луганського, Південного, Золотого-3, Попасної, Новоолександрівки, Золотого-4, Новозванівки, Хутора Вільного, Новолуганського та Зайцевого.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, семеро зазнали поранень і двоє дістали бойове травмування... За даними розвідки, 10 липня семеро окупантів зазнало поранень", - повідомили в штабі ООС.

З початку поточної доби ворог шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Під обстріл потрапили захисники Тарамчука, Водяного, Новолуганського, Зайцевого та Луганського.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).