підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 09:00 16
Силові структури 2019-07-11T12:27:47+03:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: бойовики збільшили кількість обстрілів, є втрати

Загострення в зоні ООС: бойовики збільшили кількість обстрілів, є втрати

ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-ї ОМБР

За минулу добу, 10 липня, бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ворожих один український військовослужбовець загинув, семеро солдатів отримали поранення і ще двоє - травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Повідомляється, що бойовики 28 разів порушували "режим тиші" із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя, Пісок, Березового, Широкиного, Гранітного, Красногорівки, Богданівки, Водяного, Миколаївки, Тарамчука та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли зафіксовані біля Кримського, Причепилівки, Новотошківского, Луганського, Південного, Золотого-3, Попасної, Новоолександрівки, Золотого-4, Новозванівки, Хутора Вільного, Новолуганського та Зайцевого.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, семеро зазнали поранень і двоє дістали бойове травмування... За даними розвідки, 10 липня семеро окупантів зазнало поранень", - повідомили в штабі ООС.

З початку поточної доби ворог шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Під обстріл потрапили захисники Тарамчука, Водяного, Новолуганського, Зайцевого та Луганського.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил по знешкодженню диверсійних груп у зв'язку з обстрілом в Гранітному (Донецька область).

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС загострення

Архів
Новини
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
Партії Зеленського і Бойка лідирують на виборах в Раду 12:16
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Київський суд зобов'язав оборонний завод виплатити 1,5 млн доларів російської компанії, що перебуває під санкціями 12:10
"Фармак" планує збільшити потужності з виробництва рідких лікарських форм в 2 рази в кінці 2020 12:09
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
більше новин
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok