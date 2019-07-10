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10 липня 2019, середа, 22:23 18
Європа 2019-07-10T23:45:02+03:00
Українські Новини
В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб

В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб

Град в Італії. Фото: ansa.it
Град в Італії. Фото: ansa.it

В центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря випав град розміром з апельсин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Град випав в комуні Пескара, в регіоні Абруццо. Через рани, нанесені величезними градинами, 18 осіб опинилися в лікарняному відділі невідкладної допомоги. У лікарні опинилася і вагітна жінка з пораненнями обличчя та голови.

Повідомляється, що постраждалі зазнали забоїв голови і ран, їм накладають шви.

В одній з лікарень Пескари при цьому через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

Також водою залило паркувальний майданчик з майже двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз становить 2 метри.

Крім того, град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені автомобілі, вибиті шибки у вікнах, пробиті дахи будинків.

Від негоди зараз страждають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марці.

Як повідомлялося, на півночі Італії пронісся ураган, що з корінням виривав дерева, знищив десятки автомобілів і завдав шкоди приморським містечкам.

Метеорологи пояснюють збільшення екстремальних погодних явищ в Італії в цей час року втратою природного захисту, яку надавав Азорський антициклон.

Як повідомляли Українаські Новини, в Мексиці випало 1,5 метра граду.

11 липня грози і дощі продовжать атакувати Україну, місцями похолодає до +2.

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