В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб

В центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря випав град розміром з апельсин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Град випав в комуні Пескара, в регіоні Абруццо. Через рани, нанесені величезними градинами, 18 осіб опинилися в лікарняному відділі невідкладної допомоги. У лікарні опинилася і вагітна жінка з пораненнями обличчя та голови.

Повідомляється, що постраждалі зазнали забоїв голови і ран, їм накладають шви.

В одній з лікарень Пескари при цьому через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

Також водою залило паркувальний майданчик з майже двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз становить 2 метри.

Крім того, град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені автомобілі, вибиті шибки у вікнах, пробиті дахи будинків.

Від негоди зараз страждають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марці.

Як повідомлялося, на півночі Італії пронісся ураган, що з корінням виривав дерева, знищив десятки автомобілів і завдав шкоди приморським містечкам.

Метеорологи пояснюють збільшення екстремальних погодних явищ в Італії в цей час року втратою природного захисту, яку надавав Азорський антициклон.

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