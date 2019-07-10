В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб

В центральній Італії в районі узбережжя Адріатичного моря випав град розміром з апельсин.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.\r\nГрад випав в комуні Пескара, в регіоні Абруццо. Через рани, нанесені величезними градинами, 18 осіб опинилися в лікарняному відділі невідкладної допомоги. У лікарні опинилася і вагітна жінка з пораненнями обличчя та голови.\r\nПовідомляється, що постраждалі зазнали забоїв голови і ран, їм накладають шви.\r\nВ одній з лікарень Пескари при цьому через негоду склалася критична ситуація, оскільки водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.\r\nТакож водою залило паркувальний майданчик з майже двома десятками автомобілів співробітників лікарні. Повідомляється, що рівень води на майданчику зараз становить 2 метри.\r\nКрім того, град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені автомобілі, вибиті шибки у вікнах, пробиті дахи будинків.\r\nВід негоди зараз страждають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марці.\r\nЯк повідомлялося, на півночі Італії пронісся ураган, що з корінням виривав дерева, знищив десятки автомобілів і завдав шкоди приморським містечкам.\r\nМетеорологи пояснюють збільшення екстремальних погодних явищ в Італії в цей час року втратою природного захисту, яку надавав Азорський антициклон.\r\nЯк повідомляли Українаські Новини, в Мексиці випало 1,5 метра граду.\r\n11 липня грози і дощі продовжать атакувати Україну, місцями похолодає до +2.