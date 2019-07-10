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10 липня 2019, середа, 19:50 6
Події 2019-07-10T20:00:03+03:00
Українські Новини
Росіянин вбив жінку в Запоріжжі

Росіянин вбив жінку в Запоріжжі

Наручники.
Наручники.

Співробітники Національної поліції затримали 41-річного громадянина Російської Федерації за підозрою в убивстві жінки та розчленуванні її тіла в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 41-річний росіянин протягом останніх п'ятьох років, отримавши дозвіл на постійне перебування в Україні, жив у Запоріжжі.

6 липня до поліції звернувся батько чоловіка, який повідомив, що в квартирі його сина виявив останки розчленованого тіла.

Поліція заявляє, що затримала росіянина, який зізнався, що 4 липня під час прогулянки в мікрорайоні "Космічний" Комунарського району в п'яному стані познайомився з 38-річною місцевою жителькою, яку запросив до себе додому.

У квартирі багатоповерхового будинку на вул. Чумаченка між ними виникла сварка через нібито вкрадені жінкою дрібні гроші, під час якої чоловік кілька разів ударив її по голові металевим предметом.

Від отриманих травм жінка померла.

Вранці чоловік виявив її труп, розчленував і деякі частини викинув.

Росіянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) і суд заарештував його.

Як повідомляли Українські Новини, росіянин насильно утримував 100 українців, в "реабілітаційних центрах", де їх примушували виконувати важку роботу. Також під Харковом затриманий росіянин, якого шукав Інтерпол за вбивства 5 осіб в Чечні.

Тим часом прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем.

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