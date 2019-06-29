Россиянин насильно удерживал 100 украинцев в "реабилитационных центрах", где их заставляли выполнять тяжелую работу

Россиянин насильно удерживал 100 украинцев в "реабилитационных центрах", где их заставляли выполнять тяжелую р

Полиция подозревает гражданина России в незаконном лишении свободы около 100 человек под видом помещения в реабилитационные центры в Донецкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Установлен организатор группы - гражданин РФ", - сказано в нем.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

Из "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек.

Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости.

У пострадавших мужчин и женщин отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках.

Их принуждали к тяжелому труду на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное.

К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия.

Условия проживания и питания были минимальными, пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за работу пленные не получали, все средства шли благотворительной организации и оказывались на личном счете ее руководителя.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала 2 организаторов незаконного центра реабилитации наркозависимых по подозрению в насильственном удерживании 80 человек в Одессе.