Россиянин насильно удерживал 100 украинцев в "реабилитационных центрах", где их заставляли выполнять тяжелую работу

Полиция подозревает гражданина России в незаконном лишении свободы около 100 человек под видом помещения в реабилитационные центры в Донецкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Установлен организатор группы - гражданин РФ", - сказано в нем.\r\nВо время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. \r\nИз "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек.\r\nЗлоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. \r\nУ пострадавших мужчин и женщин отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. \r\nИх принуждали к тяжелому труду на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. \r\nК тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия.\r\nУсловия проживания и питания были минимальными, пострадавшие постоянно находились под наблюдением.\r\nДенег за работу пленные не получали, все средства шли благотворительной организации и оказывались на личном счете ее руководителя. \r\nПо факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса. \r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция задержала 2 организаторов незаконного центра реабилитации наркозависимых по подозрению в насильственном удерживании 80 человек в Одессе.